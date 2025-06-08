Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав найближчими днями особливо зважати на сигнали повітряної тривоги. Про це інформує УНН з посиланням на звернення Глави держави.

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Увечері 08 червня Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив на необхідності дослухатися до сигналів повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну - сказав Глава держави.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вважають, що росія готує багатосторонній удар по Україні, ймовірно, з використанням ракет і безпілотників. Ціллю можуть стати урядові будівлі та оборонні підприємства.

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