Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы тревоги - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины призвал граждан в ближайшие дни обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. США считают, что россия готовит мощный удар по Украине.
Президент Владимир Зеленский призвал в ближайшие дни особенно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение Главы государства.
Детали
Вечером 08 июня Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул необходимость прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину
Напомним, Соединенные Штаты Америки считают, что россия готовит многосторонний удар по Украине, вероятно, с использованием ракет и беспилотников. Целью могут стать правительственные здания и оборонные предприятия.
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