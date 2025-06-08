Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы тревоги - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал в ближайшие дни особенно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение Главы государства.

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Вечером 08 июня Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул необходимость прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину - сказал Глава государства.

Напомним, Соединенные Штаты Америки считают, что россия готовит многосторонний удар по Украине, вероятно, с использованием ракет и беспилотников. Целью могут стать правительственные здания и оборонные предприятия.

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