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рф атакувала Україну 499 дронами і ракетами: 479 знешкоджено, у тому числі всі "Кинджали" та Х-101 9 червня 2025

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Вночі 9 червня росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу. Українська ППО знешкодила 479 цілей, зокрема всі ракети «Кинджал» та Х-101.

рф атакувала Україну 499 дронами і ракетами: 479 знешкоджено, у тому числі всі "Кинджали" та Х-101

росія вночі випустила по Україні 479 дронів та 20 ракет, знешкоджено 460 дронів та 19 ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 червня ворог атакував 499-ма засобами повітряного нападу: 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф; 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. - рф; 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. - рф; 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря; 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря; 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187 - локаційно втрачені

- повідомили у ПС ЗСУ і перелічили:
  • 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
    • 10 крилатих ракет Х-101;
      • 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
        • 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);
          • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
            • 1 крилата ракета Х-35.

              Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

              Рівненщина пережила найжорсткішу атаку: десятки "шахедів" і ракети09.06.25, 07:10 • 4180 переглядiв

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              Війна
              Х-101
              Курськ
              Х-47М2 «Кинджал»
              Шахед-136
              Крим
              Україна
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