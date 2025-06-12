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В результате авиаудара по Запорожской области ранен человек - ОВА

Киев • УНН

 • 784 просмотра

В результате авиаудара по Новогригоровке в Запорожье ранен человек, дома разрушены. Россияне нанесли по Новогригоровке как минимум четыре авиаудара.

В результате авиаудара по Запорожской области ранен человек - ОВА

В результате авиаудара по Новогригоровке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН

Детали

Один человек ранен, разрушены дома, в одном из них - пожар: враг атаковал Гуляйпольскую громаду. Россияне нанесли по Новогригоровке минимум четыре авиаудара

- сообщил Федоров.

Напомним

В течение суток 11 июня оккупанты нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области, ранены два человека. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Иван Федоров
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