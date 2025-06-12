В результате авиаудара по Запорожской области ранен человек - ОВА
Киев • УНН
В результате авиаудара по Новогригоровке в Запорожье ранен человек, дома разрушены. Россияне нанесли по Новогригоровке как минимум четыре авиаудара.
В результате авиаудара по Новогригоровке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Один человек ранен, разрушены дома, в одном из них - пожар: враг атаковал Гуляйпольскую громаду. Россияне нанесли по Новогригоровке минимум четыре авиаудара
Напомним
В течение суток 11 июня оккупанты нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области, ранены два человека.