Вночі ворог атакував Запоріжжя: сталися займання, загроза триває
Київ • УНН
В ніч на 14 червня ворог атакував Запоріжжя, спричинивши кілька займань. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу та закликав залишатися в безпечних місцях.
В ніч на суботу, 14 червня, ворог атакував Запоріжжя. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За його словами, внаслідок ворожої атаки у місті сталися кілька займань.
Загроза триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях
Перед цим він також повідомив про нові вибухи у Запорізькій області.
О 4:15 у Запоріжжі та області було оголошено відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області загинула людина, троє поранені. Окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах області.
Також напередодні внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі постраждала одна людина, зруйновані будинки.
Вибухи в Запорізькій області: працює ППО, є загроза ударних безпілотників14.06.25, 01:56 • 1110 переглядiв