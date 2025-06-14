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У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Вибухи в Запорізькій області: працює ППО, є загроза ударних безпілотників

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Вночі 14 червня у Запорізькій області пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу. Працює ППО, існує загроза ударних БпЛА.

Вибухи в Запорізькій області: працює ППО, є загроза ударних безпілотників

У Запорізькій області в ніч на суботу, 14 червня, пролунали вибухи. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН

Деталі

О 1:35 по всій Запорізькі області було оголошено повітряну тривогу.

Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце!

- написав Федоров.

Згодом він попередив про загрозу ударних безпілотників. За його словами, у регіоні працює ППО.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області загинула людина, троє поранені. Окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах області.

Також напередодні внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі постраждала одна людина, зруйновані будинки.

Удар МіГ-29 на Запоріжжі: ЗСУ знищили пункт управління дронів та склад окупантів13.06.25, 17:08 • 2362 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Запорізька область
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