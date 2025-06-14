Вибухи в Запорізькій області: працює ППО, є загроза ударних безпілотників

У Запорізькій області в ніч на суботу, 14 червня, пролунали вибухи. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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О 1:35 по всій Запорізькі області було оголошено повітряну тривогу.

Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце! - написав Федоров.

Згодом він попередив про загрозу ударних безпілотників. За його словами, у регіоні працює ППО.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області загинула людина, троє поранені. Окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах області.

Також напередодні внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі постраждала одна людина, зруйновані будинки.

Удар МіГ-29 на Запоріжжі: ЗСУ знищили пункт управління дронів та склад окупантів