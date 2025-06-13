Удар МіГ-29 на Запоріжжі: ЗСУ знищили пункт управління дронів та склад окупантів

Літак МіГ-29 Повітряних Сил України завдав точкових ударів керованими авіабомбами по позиціях російських військ на запорізькому напрямку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.

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Зазначається, що в результаті бойового вильоту перша авіабомба вразила пункт управління операторів ворожих безпілотників. Друга керована бомба знищила склад, у якому зберігалися боєприпаси та паливно-мастильні матеріали армії рф.

У Повітряних Силах подякували партнерам за надані високоточні засоби ураження, які дозволяють ефективно знищувати критичні об'єкти супротивника.

Нагадаємо

Воїни ССО "Рейнджер" успішно атакували позиції окупантів, знищивши двох військових та захопивши трьох у полон. Операцію проведено без втрат з української сторони.

Вночі в окупованому Криму пролунали вибухи. "АТЕШ" повідомили про влучання по об'єктах армії рф у Сімферопольському районі, пошкоджено техніку та є втрати серед особового складу.