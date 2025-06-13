Удар МиГ-29 на Запорожье: ВСУ уничтожили пункт управления дронами и склад оккупантов
Киев • УНН
Украинский МиГ-29 нанес удары управляемыми авиабомбами по позициям россиян на Запорожье. Уничтожен пункт управления дронами и склад с боеприпасами и ГСМ.
Самолет МиГ-29 Воздушных Сил Украины нанес точечные удары управляемыми авиабомбами по позициям российских войск на запорожском направлении.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины.
Детали
Отмечается, что в результате боевого вылета первая авиабомба поразила пункт управления операторов вражеских беспилотников. Вторая управляемая бомба уничтожила склад, в котором хранились боеприпасы и горюче-смазочные материалы армии рф.
В Воздушных Силах поблагодарили партнеров за предоставленные высокоточные средства поражения, которые позволяют эффективно уничтожать критические объекты противника.
Напомним
Воины ССО "Рейнджер" успешно атаковали позиции оккупантов, уничтожив двух военных и захватив трех в плен. Операция проведена без потерь с украинской стороны.
Ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы. "АТЕШ" сообщили о попадании по объектам армии рф в Симферопольском районе, повреждена техника и есть потери среди личного состава.