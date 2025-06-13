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"Гучна" ніч в окупованому Криму: в "АТЕШ" розповіли про наслідки

Київ • УНН

 • 3302 перегляди

Вночі в окупованому Криму пролунали вибухи. "АТЕШ" повідомили про влучання по об'єктах армії рф у Сімферопольському районі, пошкоджено техніку та є втрати серед особового складу.

"Гучна" ніч в окупованому Криму: в "АТЕШ" розповіли про наслідки

Вночі в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи – про влучання по об'єктах армії рф у Сімферопольському районі повідомили у русі спротиву "АТЕШ".

Про це передає УНН з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Деталі

Як зазначили у русі, інформацію надали агенти з 12-го зенітно-ракетного полку армії рф. За їхніми даними, було зафіксовано точні влучання по військових об'єктах окупантів. При цьому додається, що росіяни намагаються приховати масштаби ураження.

Наші джерела повідомляють, що через недбалість командування було пошкоджено цінну техніку, ймовірно – зенітно-ракетний комплекс. Крім того, є втрати серед особового складу, однак точна кількість загиблих і поранених наразі невідома

- заявили представники "АТЕШ".

У русі також звернулися до жителів Криму із закликом ділитися інформацією про пересування та активність армії рф.

Кожна деталь має значення. Ми особливо вдячні військовим 12-го зенітно-ракетного полку, які продовжують співпрацю з нашим рухом і передають критично важливу інформацію

- наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму було зафіксовано проліт дронів і вибухи. Після 3-ї години ночі в соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що Сімферополь і навколишній район зазнали атаки БПЛА – було чутно масові вибухи та характерне гудіння дронів.

Довідка

Рух "АТЕШ" регулярно повідомляє про результати диверсійної діяльності на території тимчасово окупованого Криму. Українська розвідка неодноразово підтверджувала ефективність їхньої взаємодії з підпіллям у Збройних силах рф.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоВійна
Сімферополь
Крим
Tesla
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