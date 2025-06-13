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"Громкая" ночь в оккупированном Крыму: в "АТЕШ" рассказали о последствиях

Киев • УНН

 • 3314 просмотра

Ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы. "АТЕШ" сообщили о попадании по объектам армии рф в Симферопольском районе, повреждена техника и есть потери среди личного состава.

"Громкая" ночь в оккупированном Крыму: в "АТЕШ" рассказали о последствиях

Ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы – о попадании по объектам армии рф в Симферопольском районе сообщили в движении сопротивления "АТЕШ".

Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.

Детали

Как отметили в движении, информацию предоставили агенты из 12-го зенитно-ракетного полка армии рф. По их данным, были зафиксированы точные попадания по военным объектам оккупантов. При этом добавляется, что россияне пытаются скрыть масштабы поражения.

Наши источники сообщают, что из-за халатности командования была повреждена ценная техника, вероятно – зенитно-ракетный комплекс. Кроме того, есть потери среди личного состава, однако точное количество погибших и раненых пока неизвестно

- заявили представители "АТЕШ".

В движении также обратились к жителям Крыма с призывом делиться информацией о передвижении и активности армии рф.

Каждая деталь имеет значение. Мы особенно благодарны военным 12-го зенитно-ракетного полка, которые продолжают сотрудничество с нашим движением и передают критически важную информацию

- подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним

Как сообщал УНН, в ночь на 13 июня в временно оккупированном Крыму был зафиксирован пролет дронов и взрывы. После 3-х часов ночи в соцсетях начали появляться сообщения о том, что Симферополь и окрестный район подверглись атаке БПЛА – были слышны массовые взрывы и характерное гудение дронов.

Справка

Движение "АТЕШ" регулярно сообщает о результатах диверсионной деятельности на территории временно оккупированного Крыма. Украинская разведка неоднократно подтверждала эффективность их взаимодействия с подпольем в Вооруженных силах рф.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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