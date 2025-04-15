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ССО "Рейнджер" здійснили блискавичний наліт: двох окупантів ліквідовано, трьох взято в полон

Київ • УНН

 • 10610 перегляди

Воїни ССО «Рейнджер» успішно атакували позиції окупантів, знищивши двох військових та захопивши трьох у полон. Операцію проведено без втрат з української сторони.

ССО "Рейнджер" здійснили блискавичний наліт: двох окупантів ліквідовано, трьох взято в полон

В результаті швидкого нальоту воїни ССО виявили п’ятьох ворожих військовослужбовців у бліндажі. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Деталі

Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили ворожі позиції на одному з операційних напрямків. Після швидкого проте ретельного планування, оператори висунулися до позицій ворога.

В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя. Згодом група відійшла разом з військовополоненими, виконавши задачу без втрат.

- інформує пресслужба ССО ЗСУ.

Нагадаємо

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