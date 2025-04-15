ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

В результате быстрого налета воины ССО обнаружили пятерых вражеских военнослужащих в блиндаже. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Детали

Воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ обнаружили вражеские позиции на одном из операционных направлений. После быстрого проте тщательного планирования, операторы выдвинулись к позициям врага.

В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а других трех заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь. Впоследствии группа отошла вместе с военнопленными, выполнив задачу без потерь. - информирует пресс-служба ССО ВСУ.

Напомним

В ВСУ подтвердили поражение ключевых оборонных предприятий рф на кубани.

Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев