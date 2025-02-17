У ЗСУ підтвердили ураження ключових оборонних підприємств рф на кубані

ССО та СБУ уразили ключові оборонні підприємства ворога на кубані. Йдеться про ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінская". Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України вдарили по нафтопереробці та логістиці ворога в Краснодарському краї рф. Вражено два важливі підприємства ворожого ВПК. Приблизно 20 вибухів пролунало на Ільському нафтопереробному заводі приблизно за 400 кілометрів від контрольованої українською армією території. На об’єкті досі вирує пожежа,

Повідомляється, що на заводі шість технологічних установок для нафтопереробки нафти потужністю 6,6 млн тон на рік. Цього місяця українські дрони вже вражали цей завод, який забезпечує паливом російську армію для ведення війни проти України.

Інший уражений об’єкт - один з найбільших енергетичних об’єктів в росії - взагалі зупинив свою роботу після нальоту українських безпілотників. Ворог перекачує нафту в обхід станції "Кропоткінская" на мінімальних обертах. Такі об’єкти не лише постачають паливо російській армії, а й напряму фінансують війну проти України коштом нафтових доходів,