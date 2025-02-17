В ВСУ подтвердили поражение ключевых оборонных предприятий рф на кубани
Киев • УНН
ССО и СБУ атаковали ильский нефтеперерабатывающий завод и станцию «Кропоткинская» в краснодарском крае рф. На заводе произошло около 20 взрывов, а станция полностью остановила работу.
ССО и СБУ поразили ключевые оборонные предприятия врага на кубани. Речь идет об ильском нефтеперерабатывающем заводе и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.
Дроны Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины ударили по нефтепереработке и логистике врага в Краснодарском крае рф. Поражены два важных предприятия вражеского ВПК. Примерно 20 взрывов прогремело на Ильском нефтеперерабатывающем заводе примерно в 400 километрах от контролируемой украинской армией территории. На объекте до сих пор бушует пожар,
Сообщается, что на заводе шесть технологических установок для нефтепереработки нефти мощностью 6,6 млн тонн в год. В этом месяце украинские дроны уже поражали этот завод, который обеспечивает топливом российскую армию для ведения войны против Украины.
Другой пораженный объект - один из крупнейших энергетических объектов в россии - вообще остановил свою работу после налета украинских беспилотников. Враг перекачивает нефть в обход станции "Кропоткинская" на минимальных оборотах. Такие объекты не только поставляют топливо российской армии, но и напрямую финансируют войну против Украины за счет нефтяных доходов,
Дроны СБУ и ССО ВСУ отработали по вражеским предприятиям в краснодарском крае - источник17.02.25, 12:52 • 17053 просмотра
Дополнение
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что в рф был атакован ильский НПЗ в краснодарском крае мощностью 6,6 млн тонн нефти в год и выведена из строя крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" каспийского трубопроводного консорциума.