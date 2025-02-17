В ВСУ подтвердили поражение ключевых оборонных предприятий рф на кубани

ССО и СБУ поразили ключевые оборонные предприятия врага на кубани. Речь идет об ильском нефтеперерабатывающем заводе и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

Дроны Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины ударили по нефтепереработке и логистике врага в Краснодарском крае рф. Поражены два важных предприятия вражеского ВПК. Примерно 20 взрывов прогремело на Ильском нефтеперерабатывающем заводе примерно в 400 километрах от контролируемой украинской армией территории. На объекте до сих пор бушует пожар,

Сообщается, что на заводе шесть технологических установок для нефтепереработки нефти мощностью 6,6 млн тонн в год. В этом месяце украинские дроны уже поражали этот завод, который обеспечивает топливом российскую армию для ведения войны против Украины.

Другой пораженный объект - один из крупнейших энергетических объектов в россии - вообще остановил свою работу после налета украинских беспилотников. Враг перекачивает нефть в обход станции "Кропоткинская" на минимальных оборотах. Такие объекты не только поставляют топливо российской армии, но и напрямую финансируют войну против Украины за счет нефтяных доходов,