Дроны СБУ и ССО ВСУ отработали по вражеским предприятиям в краснодарском крае - источник

Этой ночью дроны СБУ и ССО ВСУ атаковали сразу два важных предприятия рф, которые работают на вражеский ВПК - Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская". Об этом УНН сообщил источник в СБУ.

Детали

"Этой ночью СБУ и ССО ВСУ продолжили введение "дроновых санкций" сразу против двух важных предприятий рф, которые работают на вражеский ВПК - Ильского нефтеперерабатывающего завода и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". В районе Ильского НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили даже местные власти. Этот завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов США", - сообщил источник.

Также собеседник УНН сообщил, что второй успешной целью украинских беспилотников стала НПС "Кропоткинская". Это - крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории россии. В результате атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации. Сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.

"Нефтяные заводы и нефтеперекачивающие станции рф являются вполне законными целями. Они не только работают на оборонку россии, обеспечивают топливом вражеские войска, но важны для экономики рф, которая финансирует войну благодаря нефтяным сверхприбылям. Поэтому визиты дронов на эти объекты будут продолжаться", - рассказал источник.

В рф был атакован Ильский НПЗ и выведена из строя нефтеперекачивающая станция - ЦПД