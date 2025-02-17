Дрони СБУ та ССО ЗСУ відпрацювали по ворожих підприємствах у краснодарському краї рф - джерело

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15 березня, 19:03 • 119291 перегляди

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15 березня, 13:08 • 136338 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116020 перегляди

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Київ • УНН

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Цієї ночі дрони СБУ та ССО ЗСУ атакували відразу два важливих підприємства рф, які працюють на ворожий ВПК - Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінская".

Цієї ночі дрони СБУ та ССО ЗСУ атакували відразу два важливих підприємства рф, які працюють на ворожий ВПК - Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінская". Про це УНН повідомило джерело в СБУ.

Деталі

"Цієї ночі СБУ та ССО ЗСУ продовжили запровадження "дронових санкцій" відразу проти двох важливих підприємств рф, які працюють на ворожий ВПК - Ільського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції "Кропоткінская". У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 млн доларів США", - повідомило джерело.

Також співрозмовник УНН повідомив, що другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС "Кропоткінская". Це - найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели із експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

"Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції рф є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки рф, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться", - розповіло джерело.

У рф був атакований Ільський НПЗ та виведена з ладу нафтоперекачувальна станція - ЦПД17.02.25, 11:00 • 57505 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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