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Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 14:54  •  22092 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, которые получили звание Героя Украины, и семьям погибших героев. Это жилье является частью инициативы Президента по обеспечению жильем военнослужащих, признанных национальными героями, и их семей.

Президент Владимир Зеленский вручил еще 30 сертификатов на получение квартир военнослужащим Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям павших Героев.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

В продолжение реализации инициативы Главы государства по обеспечению жильем Героев Украины Президент Владимир Зеленский вручил еще 30 сертификатов на получение квартир военнослужащим Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям павших Героев

- говорится в сообщении.

Церемония традиционно состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

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Сегодня здесь представлены Вооруженные Силы Украины: Сухопутные войска, Воздушные силы, Силы специальных операций, ДШВ, ВМС, Силы территориальной обороны, наша Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и ГСЧС Украины. Все они представлены настоящими Героями и родными украинских Героев - таких наших людей, благодаря которым Украину всегда будут знать как страну достойную, страну смелых

- отметил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что каждый из Героев Украины заслуживает наивысшего уважения и благодарности от государства и всех наших людей.

Наши воины, благодаря которым выстоял Киев. Благодаря которым мог обороняться длительное время Мариуполь. Которые уничтожали российскую технику на востоке, уничтожали врага на юге. Которые действительно заботились о своих собратьях именно так, как должны заботиться достойные воины

- сказал он. 

 Жилищные сертификаты из рук Президента получили 19 семей Героев, которые отдали свои жизни, защищая Украину во время полномасштабной российской агрессии.

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Еще 11 Героев Украины получили сертификаты лично.

Украина обеспечит жильем Героев Украины и членов их семей - Зеленский05 декабрь 2023, 22:35 • 28509 просмотров

Так, Зеленский вручил сертификаты на получение квартир Героям Украины из состава ВСУ: подполковнику Виталию Савичу, младшему сержанту Игорю Левченко, майору Алексею Гребенщикову, старшему лейтенанту Кириллу Агасиеву, майору Андрею Царенко, майору Николаю Любарцу, подполковнику Дмитрию Шумакову, полковнику Евгению Шаматалюку; из состава Национальной гвардии Украины: майору Вадиму Ященко, капитану Евгению Громадскому, старшему лейтенанту Льву Пашко.

Сертификаты на квартиры также получили члены семей павших Героев Украины из числа военнослужащих ВСУ: полковника Сергея Котенко, младшего лейтенанта Вадима Блищука, полковника Александра Григорьева, старшего лейтенанта Виталия Бондарука, солдата Александра Лукьяновича, главного сержанта Алексея Сенюка, лейтенанта Владислава Украинца, капитана Егора Середюка, главного сержанта Владимира Дудченко, майора Павла Сбитова, сержанта Андрея Ханина, младшего сержанта Святослава Алексапольского.

Кроме того, сертификаты получили родные павших Героев Украины из состава Национальной гвардии: солдата Артема Амелина, майора Вадима Зеленюка, младшего сержанта Евгения Билаша, из состава Государственной пограничной службы Украины: полковника Юрия Юрчика,  мастер-сержанта Александра Маслака, мастер-сержанта Максима Стрижака, а также из состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - младшего сержанта службы гражданской защиты Ильи Ахметгареева.  

К годовщине полномасштабного вторжения в Украину: ЕС хочет ввести новый пакет санкций против рф19 январь 2024, 13:32 • 20359 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Зеленський вручив ще 30 сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв
Zelensky presents 30 more certificates for apartments to Heroes of Ukraine and relatives of fallen Heroes
Новости по теме

Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев

Президент Украины Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, которые получили звание Героя Украины, и семьям погибших героев. Это жилье является частью инициативы Президента по обеспечению жильем военнослужащих, признанных национальными героями, и их семей.

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