Украина обеспечит жильем Героев Украины и членов их семей - Зеленский

По инициативе президента Зеленского, всем украинским бойцам рядового и офицерского состава, которые с начала полномасштабной войны получили звание Героя Украины, и членам семей тех, кто удостоен звания посмертно, дадут жилье от государства. Об этом сообщил глава государства во время вечернего обращения, передает УНН.

Мы начинаем новую специальную инициативу для всех Героев Украины - их на сегодня 360 с начала полномасштабной войны. Каждый воин и родные воина, которому звание Героя Украины присвоено посмертно, получат от государства квартиру. Не через годы, не когда-то потом, а сейчас. Сегодня я имел честь вручить первые документы на квартиру - 21 Герой Украины. Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы. Из них девять - павшие герои. И в ближайшее время государство обеспечит квартирами всех Героев Украины. Всех. В том числе и тех, кто воевал до 24 февраля - за время с 14-го года, боевые ребята. Это справедливо сказал украинский президент.

Как говорится на сайте президента, сертификат из рук Президента получила жена командира парашютно-десантного батальона майора Виталия Бохонка, который с начала полномасштабной агрессии РФ отличился в боях на Донбассе и погиб в июле 2022 года в Донецкой области.

Также вручен сертификат отцу солдата гранатометного отделения противотанкового взвода Александра Гарбуза, который в марте 2022 года взял на себя удар и позволил своему подразделению выйти из-под вражеского огня на Харьковской области, попал в плен и был убит российскими военными.

Сертификат на квартиру получила мать лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, который с 2014 года принимал активное участие в боях у Саур-Могилы, Песков, Белокаменки, Марьинки, Авдеевки, Зайцево, Счастья и погиб 7 марта 2023 года в бою вблизи Бахмута, получив несовместимые с жизнью ранения.

Сертификат на жилье от государства получили члены семей младшего сержанта Вадима Лысенкова, который командовал штурмовым отделением и принимал непосредственное участие в операциях по разведке местности вблизи Бахмута, добывал важные данные и погиб в ноябре 2022 года, командира авиационного звена эскадрильи майора Даниила Мурашко, который совершил 141 боевой вылет и и героически погиб в Донецкой области.

Сертификат также получили: жена майора Юрия Назарука, который участвовал в освобождении от российских оккупантов Бучи и Ирпеня и погиб в июне 2022 года в боях за Северодонецк, жена капитана Олега Тарахкало, который в апреле 2022-го лично заминировал и взорвал важный мост на Харьковщине и погиб в бою с оккупантами.

Из рук Главы государства получила сертификат на жилье и мать снайпера зенитно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки солдата Александра Мациевского, которого расстреляли российские оккупанты после отказа снять шеврон со словами "Слава Украине.".

Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры также заместителю командира батальона морской пехоты майору Сергею Дудину, который неоднократно проявил себя в боях на Херсонщине, заместителю командира 299-й бригады тактической авиации подполковнику Ростиславу Лазаренко, который с начала полномасштабного вторжения совершил более 360 боевых вылетов и лично уничтожил более 100 единиц вражеской техники.

Жилье от государства предоставлено также мастер-сержанту Борису Харчуку, который за время боевых действий неоднократно возглавлял успешные штурмовые действия на востоке Украины, в частности на Харьковщине, командиру авиационной эскадрильи подполковнику Евгению Соловьеву, который совершил сложнейший боевой полет на вертолете для десантирования войск в заблокированный Мариуполь и эвакуации раненых защитников, командир 1-й отдельной танковой Северской бригады полковник Леонид Хода, который руководил оборонительными действиями на подступах к Чернигову.

Также государством отмечены: начальник сектора Центра СБУ Дмитрий Башкинцев и семья павшего в бою подполковника СБУ Владимира Украинца. Благодаря этим военнослужащим удалось предотвратить прорыв бронетехники и прохода ДРГ противника на территорию Украины. Владимир Украинец погиб в ноябре 2022 года во время выполнения задач в Запорожской области. области.

Получили сертификаты на жилье также стрелок-зенитчик Национальной гвардии Украины Роман Гломба, который с невероятной точностью с помощью помощью ПЗРК "Игла" уничтожил три вражеских штурмовика Су-25, заместитель командира по артиллерии НГУ полковник Олег Голиней, который спланировал и организовал систему огневых позиций для оборонительных и наступательных действий на Луганщине, обеспечил вывод из окружения и сохранение жизни более тысячи военнослужащих.

Отмечен также старший офицер отделения разведки Нацгвардии капитан Виталий Литвин, подразделение которого осуществило несколько специальных операций по отпору российской агрессии на Луганщине, нацгвардеец майор Святослав Паламар, благодаря мужественным и героическим действиям которого гвардейцы держали отчаянную оборону Мариуполя.

В рядах Государственной пограничной службы жилье предоставлено лейтенанту Эдуарду Атрашкевичу, который участвует в обороне Украины с 2014 года, и подполковнику Александру Марчуку, подразделение которого самоотверженно выполняло задачи по штурму позиций врага на Запорожском направлении.