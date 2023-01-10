Помогал тяжелораненым эвакуироваться: попрощались с пограничником, погибшим под Соледаром

Сообщается, что сегодня в Хмельницкой области попрощались с пограничником Юрием Юрчиком. Офицер сводного пограничного отряда защищал Украину в самой горячей точке российско-украинской войны.

Цитата

«Он мужественно руководил обороной непосредственно на огневых позициях, где шли упорные бои, и вместе с собратьями не давал врагу продвинуться на Соледарском направлении. Во время одного из массированных вражеских обстрелов из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия Юрий Юрчик получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. В момент гибели он помогал тяжелораненым бойцам эвакуироваться», - говорится в сообщении.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко подчеркнул, что в памяти всех, кто его знал, Юрий навсегда останется как образцовый офицер, мудрый наставник, любящий отец и муж, надежный товарищ, искренний и добрый человек.

Дополнение

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко сообщал, что российские оккупанты сконцентрировали большие силы на Соледаре. Атаки не прекращаются даже несмотря на значительные потери врага.