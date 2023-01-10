Помогал тяжелораненым эвакуироваться: попрощались с пограничником, погибшим под Соледаром
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня в Хмельницкой области попрощались с пограничником Юрием Юрчиком, который погиб на Соледарском направлении, помогая тяжелораненым бойцам эвакуироваться. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Сообщается, что сегодня в Хмельницкой области попрощались с пограничником Юрием Юрчиком. Офицер сводного пограничного отряда защищал Украину в самой горячей точке российско-украинской войны.
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«Он мужественно руководил обороной непосредственно на огневых позициях, где шли упорные бои, и вместе с собратьями не давал врагу продвинуться на Соледарском направлении. Во время одного из массированных вражеских обстрелов из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия Юрий Юрчик получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. В момент гибели он помогал тяжелораненым бойцам эвакуироваться», - говорится в сообщении.
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко подчеркнул, что в памяти всех, кто его знал, Юрий навсегда останется как образцовый офицер, мудрый наставник, любящий отец и муж, надежный товарищ, искренний и добрый человек.
Дополнение
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко сообщал, что российские оккупанты сконцентрировали большие силы на Соледаре. Атаки не прекращаются даже несмотря на значительные потери врага.