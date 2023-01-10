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рф зосередила на Соледарі великі сили, атаки не припиняються попри значні втрати - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Російські окупанти сконцентрували великі сили на Соледарі. Атаки не припиняються навіть попри значні втрати ворога. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

рф зосередила на Соледарі великі сили, атаки не припиняються попри значні втрати - ДПСУ

Цитата

«Атаки штурмових груп ворога наші військовослужбовці разом з підрозділами ЗСУ щодня відбувають, особливо на напрямку Бахмута та Соледара. На останньому ворог сконцентрував великі сили, атаки не припиняються навіть попри значні втрати ворога», - розповів Демченко.

Він зазначив, що противник наступає буквально по трупах своїх солдатів й масовано застосовує артилерію по українським захисникам.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі.

Військовий експерт Сергій Згурець повідомляв, що провальні спроби захопити Бахмут тривають близько пів року, тому росіяни вирішили змінити план та оточити місто і перерізати всі шляхи забезпечення. Соледар – одна з ділянок, захоплення якої наблизить ворога до реалізації свого плану.

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