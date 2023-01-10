рф сосредоточила на Соледаре большие силы, атаки не прекращаются несмотря на значительные потери - ГПСУ

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"Атаки штурмовых групп врага наши военнослужащие вместе с подразделениями ВСУ ежедневно отбывают, особенно в направлении Бахмута и Соледара. На последнем враг сконцентрировал большие силы, атаки не прекращаются даже несмотря на значительные потери врага", - рассказал Демченко.

Он отметил, что противник наступает буквально по трупам своих солдат и массированно применяет артиллерию по украинским защитникам.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре.

Военный эксперт Сергей Згурец сообщал, что провальные попытки захватить Бахмут продолжаются около полугода, поэтому россияне решили изменить план и окружить город и перерезать все пути обеспечения. Соледар – один из участков, захват которого приблизит врага к реализации своего плана.