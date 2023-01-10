Яке стратегічне значення для росіян має Соледар і в чому складність його оборони - розповів військовий експерт

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«Наступ на Соледар є доповненням спроб рф захопити Бахмут, який вже 6 місяців витримує і фронтальні атаки, і обстріли артилерією. За цей час вони просунулися максимум лише на 10-15 км. Такий темп говорить про складність їх подальших рухів. Також про це свідчить і заява “вагнера”. Тому ворог намагається реалізувати інший план і обійти Бахмут і перерізати всі шляхи забезпечення. Вони сконцентрували свої сили, щоб забезпечити захоплення Соледара, а потім рухатися далі на перерізання дороги, яка веде до Бахмута. По суті, Соледар – це одна з ділянок, на якій ворог намагається здійснити оточення Бахмута», – повідомив Згурець.

Експерт зазначив, що наразі там ситуація для Сил оборони дещо ускладнена. Саме місто Соледар розтягнуте в низині, тому українські захисники знаходяться в невигідній позиції для оборони.

«Туди перекинули посилення, аби і далі не дати ворогу просуватися. Фронтальні атаки поки блокуються українською армією, хоча це вимагає від нас значних зусиль, особливо в плані артилерії. Ворог продовжує туди кидати живу силу, яка одразу “перемелюється”. Про це свідчить і левова частка бойових втрат противника, отриманих, саме на цій ділянці, шириною близько 10 км. Хоча загальна лінія зіткнення становить більше 500 км», – розповів експерт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти кинули у бій у районі Соледара Донецької області найбільш професійні загони "вагнерівців". Українські захисники завдають значних втрат ворогу.