Какое стратегическое значение для россиян имеет Соледар и в чем сложность его обороны - рассказал военный эксперт

Цитата

«Наступление на Соледар является дополнением попыток рф захватить Бахмут, который уже 6 месяцев выдерживает и фронтальные атаки, и обстрелы артиллерией. За это время они продвинулись максимум лишь на 10-15 км. Такой темп говорит о сложности их дальнейших движений. Также об этом свидетельствует и заявление “вагнера”. Поэтому враг пытается реализовать другой план и обойти Бахмут и перерезать все пути обеспечения. Они сконцентрировали свои силы, чтобы обеспечить захват Соледара, а затем двигаться дальше на перерезание дороги, которая ведёт к Бахмуту. По сути, Соледар – это один из участков, на котором враг пытается осуществить окружение Бахмута», – сообщил Згурец.

Эксперт отметил, что сейчас там ситуация для Сил обороны несколько осложнена. Сам город Соледар растянут в низине, поэтому украинские защитники находятся в невыгодной позиции для обороны.

«Туда перебросили усиление, чтобы и дальше не дать врагу продвигаться. Фронтальные атаки пока блокируются украинской армией, хотя это требует от нас значительных усилий, особенно в плане артиллерии. Враг продолжает туда бросать живую силу, которая сразу “перемалывается”. Об этом свидетельствует и львиная доля боевых потерь противника, полученных, именно на этом участке, шириной около 10 км. Хотя общая линия соприкосновения составляет более 500 км», – рассказал эксперт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты бросили в бой в районе Соледара Донецкой области наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев". Украинские защитники наносят значительные потери врагу.