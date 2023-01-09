Окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі - Зеленський

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"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага — ситуації на Донеччині та Луганщині — саме тих напрямках, які зараз найгарячіші. Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу", - сказав Зеленський.

Президент України подякував "всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість". Подякував "всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів".

"Це надзвичайно важко — там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля. Я дякую всім нашим захисникам і захисницям за кожен крок уперед на інших напрямках на передовій, за поступове просування — дуже обережне, прораховане й саме тому — абсолютно надійне. Сьогодні на Ставці доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки... Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби й техніку, які отримуємо від наших партнерів. Робимо все, щоб між домовленістю про додаткову підтримку та застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу", - додав він.

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