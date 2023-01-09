Оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре - Зеленский

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"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главное внимание — ситуации на Донетчине и Луганщине — именно тех направлениях, которые сейчас самые горячие. Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и долгой битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", - сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил "всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную устойчивость". Поблагодарил "всех бойцов в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов".

"Это чрезвычайно тяжело — там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие. Я благодарю всех наших защитников и защитниц за каждый шаг вперед на других направлениях на передовой, за постепенное продвижение - очень осторожное, просчитанное и именно поэтому - абсолютно надежное. Сегодня на Ставке докладывали Главнокомандующий, командующие, руководитель разведки... Мы интегрируем в нашу систему обороны новые боевые средства и технику, которые получаем от наших партнеров. Делаем все, чтобы между договоренностью о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя было как можно меньше времени", - добавил он.

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