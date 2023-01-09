росіяни кинули у бій у районі Соледара найбільш професійні загони "вагнерівців" - Сирський

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"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - сказав генерал-полковник Олександр Сирський.

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Як повідомляється, Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара.

У Соледарі командувач Сухопутних військ ЗСУ безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів та ступінь вогневого ураження противника, вказали у Міноборони.

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Найскладніша ситуація на фронті біля міст Бахмут та Соледар.