росіяни кинули у бій у районі Соледара найбільш професійні загони "вагнерівців" - Сирський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти кинули у бій у районі Соледара Донецької області найбільш професійні загони "вагнерівців". Українські захисники завдають значних втрат ворогу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитують у Міноборони, пише УНН.
Цитата
"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - сказав генерал-полковник Олександр Сирський.
Деталі
Як повідомляється, Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара.
У Соледарі командувач Сухопутних військ ЗСУ безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів та ступінь вогневого ураження противника, вказали у Міноборони.
Доповнення
Найскладніша ситуація на фронті біля міст Бахмут та Соледар.