россияне бросили в бой в районе Соледара самые профессиональные отряды "вагнеровцев" - Сырский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Российские оккупанты бросили в бой в районе Соледара Донецкой области наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев". Украинские защитники наносят значительные потери врагу. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский, которого цитируют в Минобороны, пишет УНН.
Цитата
"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар с разных направлений и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", - сказал генерал-полковник Александр Сырский.
Детали
Как сообщается, Сырский объехал обороняющиеся войска в районе Бахмута и Соледара.
В Соледаре командующий Сухопутными войсками ВСУ непосредственно предпринял конкретные меры по организации обороны, усилив направления перебрасыванием дополнительных подразделений и степенью огневого поражения противника, указали в Минобороны.
Дополнение
Самая сложная ситуация на фронте у городов Бахмут и Соледар.