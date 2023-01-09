россияне бросили в бой в районе Соледара самые профессиональные отряды "вагнеровцев" - Сырский

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"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар с разных направлений и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", - сказал генерал-полковник Александр Сырский.

Детали

Как сообщается, Сырский объехал обороняющиеся войска в районе Бахмута и Соледара.

В Соледаре командующий Сухопутными войсками ВСУ непосредственно предпринял конкретные меры по организации обороны, усилив направления перебрасыванием дополнительных подразделений и степенью огневого поражения противника, указали в Минобороны.

Дополнение

Самая сложная ситуация на фронте у городов Бахмут и Соледар.