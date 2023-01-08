Президент: «найбільш криваві місця на фронті» у Бахмуті та Соледарі

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«Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко… Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті», - повідомив Зеленський.

Глава держави розповів, що сьогодні командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість.

«На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах. Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом», - додав Зеленський.

Він подякував усім, хто тримає оборону держави.