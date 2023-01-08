Президент: "самые кровавые места на фронте" в Бахмуте и Соледаре

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«Бахмут держится несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают там постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело… Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте», - сообщил Зеленский.

Глава государства рассказал, что сегодня командующий направлением, генерал Сырский, объехал войска, которые обороняются на подступах к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость.

«На месте организовывал шаги, которые необходимы для укрепления нашей обороны. В частности, переброску дополнительных подразделений. И усиление огня по оккупантам. Надо понимать, что все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны, и от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий на фронте в целом», - добавил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто держит оборону государства.