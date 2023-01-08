У Соледарі зараз дуже важко - Міноборони

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"На Сході ситуація складна. На деяких ділянках донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні. Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт. Зараз дуже важко у Соледарі", - сказала Маляр.

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Заступниця міністра оборони вказала, що "велика частина нашої армії на сьогодні - це мобілізовані, тобто непрофесійні військові". "І ми, як морально доросле суспільство, повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети - зберегти державу Україна і перемогти", - наголосила вона.

Доповнення

Соледар на Донеччині не знаходиться під контролем рф, заявив 7 січня речник Східного угруповання військ, полковник Сергій Череватий.