В Соледаре сейчас очень тяжело - Минобороны

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"На Востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых - наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сконцентрировали они там немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хотя бы какой-то населенный пункт. Сейчас очень тяжело в Соледаре", - сказала Маляр.

Детали

Заместитель министра обороны указала, что "большая часть нашей армии на сегодня - это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные". "И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, поэтому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей высокой цели - сохранить государство Украина и победить", - подчеркнула она.

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Соледар в Донецкой области не находится под контролем рф, заявил 7 января спикер Восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый.