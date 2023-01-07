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Соледар не знаходиться під контролем рф - речник Східного угруповання військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Соледар на Донеччині не знаходиться під контролем рф. Про це заявив речник Східного угруповання військ, полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише УНН.

Соледар не знаходиться під контролем рф - речник Східного угруповання військ

Цитата

"Там відбуваються важкі кровопролитні бої. Тільки з 00:00 відбулося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку, 10 боєзіткнень. Наші Збройні сили, командування роблять все, щоб нанести ворогу максимальну шкоду, в особовому складі і в техніці. І робити все для того, щоб вирівняти тактичні положення і діяти згідно з тим, як на даний момент вимагає оперативна обстановка. (...) Деталі будуть, можливо, трошки згодом", - розповів Череватий.

На запитання, чи можна зараз говорити про те, що Соледар залишається під контролем ЗСУ, він відповів: "Так".

"Соледар не знаходиться під контролем російської федерації", - зазначив Череватий.

Доповнення

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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