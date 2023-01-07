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Українська авіація завдала удару по району зосередження окупантів - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Українська авіація протягом минулої доби завдала 1 удару по району зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів пально-мастильних матеріалів, пише Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Українська авіація завдала удару по району зосередження окупантів - Генштаб

Цитата

"Слава Україні! Розпочалася триста вісімнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захопленння Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Деталі

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Бочкове, Комісарове, Красне, Зелене, Амбарне, Бугруватка, Гатище та Одрадне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському обстріляно райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і, Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Яковлівка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Кам’янка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв Времівку, Велику Новосілку, Вугледар та Парасковіївку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від вогню окупантів постраждали райони 23 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Зокрема, уражено цивільну інфраструктуру Чорнобаївки, Антонівки, Берислава, Золотої Балки та Херсона, є постраждалі серед мирних жителів.

Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти. Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в Бєлгородській області до рекрутингової кампанії залучили місцеву поліцію. Службовці обходять квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 1 удару по району зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів пально-мастильних матеріалів.

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