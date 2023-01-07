Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2 его складов горюче-смазочных материалов, пишет Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Слава Украине! Начались триста восемнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный удар и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении Генштаба.
Детали
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечье, Бочковое, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугруватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и, Диброва на Луганщине.
На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. В частности это - Яковлевка, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Камянка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг обстрелял Времовку, Великую Новоселку, Угледар и Парасковиевку в Донецкой области.
На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них - Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Щербаки и Степное на Запорожье и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.
В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.
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Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2 его складов горюче-смазочных материалов.
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