Соледар не находится под контролем рф - спикер Восточной группировки войск
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Соледар в Донецкой области не находится под контролем рф. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Там происходят тяжелые кровопролитные бои. Только с 00:00 произошло 76 обстрелов оккупанта в этом направлении, 10 боестолкновений. Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный урон, в личном составе и в технике. И делать все для того, чтобы выровнять тактические положения и действовать согласно тому, как на данный момент требует оперативная обстановка. (...) Детали будут, возможно, немножко позже", - рассказал Череватый.
На вопрос, можно ли сейчас говорить о том, что Соледар остается под контролем ВСУ, он ответил: "Да".
"Соледар не находится под контролем российской федерации", - отметил Череватый.
Дополнение
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.