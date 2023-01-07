Соледар не находится под контролем рф - спикер Восточной группировки войск

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"Там происходят тяжелые кровопролитные бои. Только с 00:00 произошло 76 обстрелов оккупанта в этом направлении, 10 боестолкновений. Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный урон, в личном составе и в технике. И делать все для того, чтобы выровнять тактические положения и действовать согласно тому, как на данный момент требует оперативная обстановка. (...) Детали будут, возможно, немножко позже", - рассказал Череватый.

На вопрос, можно ли сейчас говорить о том, что Соледар остается под контролем ВСУ, он ответил: "Да".

"Соледар не находится под контролем российской федерации", - отметил Череватый.

Дополнение

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.