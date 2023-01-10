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Допомагав тяжкопораненим евакуюватися: попрощались з прикордонником, який загинув під Соледаром

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні на Хмельниччині попрощались з прикордонником Юрієм Юрчиком, який загинув на Соледарському напрямку допомагаючи тяжкопораненим бійцям евакуюватися. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Допомагав тяжкопораненим евакуюватися: попрощались з прикордонником, який загинув під Соледаром

Повідомляється, що сьогодні на Хмельниччині попрощались з прикордонником Юрієм Юрчиком. Офіцер зведеного прикордонного загону боронив Україну у найгарячішій точці російсько-української війни.

Цитата

«Він мужньо керував обороною безпосередньо на вогневих позиціях, де йшли запеклі бої, та разом з побратимами не давав ворогу просунутись на Соледарському напрямку. Під час одного з масованих ворожих обстрілів зі ствольної артилерії, мінометів та стрілецької зброї Юрій Юрчик отримав осколкові поранення, несумісні з життям. В момент загибелі він допомагав тяжкопораненим бійцям евакуюватися», - йдеться в повідомленні.

Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко наголосив, що у пам’яті всіх, хто його знав, Юрій назавжди залишиться як зразковий офіцер, мудрий наставник, люблячий батько та чоловік, надійний товариш, щира та добра людина.

Доповнення

Помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко повідомляв, що російські окупанти сконцентрували великі сили на Соледарі. Атаки не припиняються навіть попри значні втрати ворога.

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