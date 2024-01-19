Зеленський вручив ще 30 сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв

ukenru
29 березня, 17:57 • 108973 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 130071 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 126260 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 164464 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 140072 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 133413 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 145131 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146450 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 391829 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172508 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.1 м/с
57 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 32478 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 24840 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 31205 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 37043 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 36354 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 241126 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 391848 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 445863 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 453952 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 363037 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 130072 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 133037 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 127094 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 101158 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 109703 перегляди
Актуальне
Зеленський вручив ще 30 сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв

Зеленський вручив ще 30 сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв

Київ • УНН

 • 34802 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям, які отримали звання Героя України, та сім'ям загиблих героїв. Це житло є частиною ініціативи Президента щодо забезпечення житлом військовослужбовців, визнаних національними героями, та їхніх родин.

Президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

У продовження реалізації ініціативи Глави держави щодо забезпечення житлом Героїв України Президент Володимир Зеленський вручив іще 30 сертифікатів на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв

- йдеться в повідомленні.

Церемонія традиційно відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

Image

Сьогодні тут представлені Збройні Сили України: Сухопутні війська, Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, ДШВ, ВМС, Сили територіальної оборони, наша Національна гвардія, Державна прикордонна служба та ДСНС України. Усі вони представлені справжніми Героями та рідними українських Героїв – таких наших людей, завдяки яким Україну завжди знатимуть як країну достойну, країну сміливих

– зазначив Зеленський. 

Президент наголосив, що кожен із Героїв України заслуговує на найвищу шану та вдячність від держави та всіх наших людей.

Наші воїни, завдяки яким вистояв Київ. Завдяки яким міг оборонятися тривалий час Маріуполь. Які знищували російську техніку на сході, знищували ворога на півдні. Які справді дбали про своїх побратимів саме так, як мають дбати найдостойніші воїни

– сказав він. 

 Житлові сертифікати з рук Президента отримали 19 родин Героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну під час повномасштабної російської агресії.

Image

Ще 11 Героїв України одержали сертифікати особисто.

Україна забезпечить житлом Героїв України та членів їхніх сімей - Зеленський06.12.23, 00:35 • 30259 переглядiв

Так, Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України зі складу ЗСУ: підполковнику Віталію Савичу, молодшому сержанту Ігорю Левченку, майору Олексію Гребенщикову, старшому лейтенанту Кирилові Агасиєву, майору Андрію Царенку, майору Миколі Любарцю, підполковнику Дмитру Шумакову, полковнику Євгену Шаматалюку; зі складу Національної гвардії України: майору Вадиму Ященку, капітану Євгенію Громадському, старшому лейтенанту Льву Пашку.

Сертифікати на квартири також отримали члени родин полеглих Героїв України з числа військовослужбовців ЗСУ: полковника Сергія Котенка, молодшого лейтенанта Вадима Блищука, полковника Олександра Григор’єва, старшого лейтенанта Віталія Бондарука, солдата Олександра Лук’яновича, головного сержанта Олексія Сенюка, лейтенанта Владислава Українця, капітана Єгора Середюка, головного сержанта Володимира Дудченка, майора Павла Сбитова, сержанта Андрія Ханіна, молодшого сержанта Святослава Алексапольського.

Крім того, сертифікати одержали рідні полеглих Героїв України зі складу Національної гвардії: солдата Артема Амеліна, майора Вадима Зеленюка, молодшого сержанта Євгена Білаша, зі складу Державної прикордонної служби України: полковника Юрія Юрчика,  майстер-сержанта Олександра Маслака, майстер-сержанта Максима Стрижака, а також зі складу Державної служби з надзвичайних ситуацій – молодшого сержанта служби цивільного захисту Іллі Ахметгарєєва.  

До річниці повномасштабного вторгнення в Україну: ЄС хоче запровадити новий пакет санкцій проти рф19.01.24, 15:32 • 26725 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77