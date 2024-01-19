Зеленський вручив ще 30 сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв

Президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

Церемонія традиційно відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

Сьогодні тут представлені Збройні Сили України: Сухопутні війська, Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, ДШВ, ВМС, Сили територіальної оборони, наша Національна гвардія, Державна прикордонна служба та ДСНС України. Усі вони представлені справжніми Героями та рідними українських Героїв – таких наших людей, завдяки яким Україну завжди знатимуть як країну достойну, країну сміливих

Президент наголосив, що кожен із Героїв України заслуговує на найвищу шану та вдячність від держави та всіх наших людей.

Наші воїни, завдяки яким вистояв Київ. Завдяки яким міг оборонятися тривалий час Маріуполь. Які знищували російську техніку на сході, знищували ворога на півдні. Які справді дбали про своїх побратимів саме так, як мають дбати найдостойніші воїни