Взрывы в Запорожской области: работает ПВО, есть угроза ударных беспилотников
Киев • УНН
Ночью 14 июня в Запорожской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Работает ПВО, существует угроза ударных БПЛА.
В Запорожской области в ночь на субботу, 14 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В 1:35 по всей Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Берегите себя и срочно проследуйте в безопасное место!
Впоследствии он предупредил об угрозе ударных беспилотников. По его словам, в регионе работает ПВО.
Напомним
Накануне в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.
Также накануне в результате авиаудара по Новогригорьевке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.
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