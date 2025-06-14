Взрывы в Запорожской области: работает ПВО, есть угроза ударных беспилотников

В Запорожской области в ночь на субботу, 14 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В 1:35 по всей Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Берегите себя и срочно проследуйте в безопасное место! - написал Федоров.

Впоследствии он предупредил об угрозе ударных беспилотников. По его словам, в регионе работает ПВО.

Напомним

Накануне в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.

Также накануне в результате авиаудара по Новогригорьевке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.

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