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Взрывы в Запорожской области: работает ПВО, есть угроза ударных беспилотников

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Ночью 14 июня в Запорожской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Работает ПВО, существует угроза ударных БПЛА.

Взрывы в Запорожской области: работает ПВО, есть угроза ударных беспилотников

В Запорожской области в ночь на субботу, 14 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН

Детали

В 1:35 по всей Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Берегите себя и срочно проследуйте в безопасное место!

- написал Федоров.

Впоследствии он предупредил об угрозе ударных беспилотников. По его словам, в регионе работает ПВО.

Напомним

Накануне в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.

Также накануне в результате авиаудара по Новогригорьевке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.

Удар МиГ-29 на Запорожье: ВСУ уничтожили пункт управления дронами и склад оккупантов13.06.25, 17:08 • 2332 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожская область
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