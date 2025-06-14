Ночью враг атаковал Запорожье: произошли возгорания, угроза продолжается

В ночь на субботу, 14 июня, враг атаковал Запорожье. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеской атаки в городе произошло несколько возгораний.

Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах - написал Федоров.

Перед этим он также сообщил о новых взрывах в Запорожской области.

В 4:15 в Запорожье и области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним

Накануне в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.

Также накануне в результате авиаудара по Новогригоровке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.

Взрывы в Запорожской области: работает ПВО, есть угроза ударных беспилотников