Ночью враг атаковал Запорожье: произошли возгорания, угроза продолжается
Киев • УНН
В ночь на 14 июня враг атаковал Запорожье, вызвав несколько возгораний. Глава ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе и призвал оставаться в безопасных местах.
В ночь на субботу, 14 июня, враг атаковал Запорожье. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его словам, в результате вражеской атаки в городе произошло несколько возгораний.
Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Перед этим он также сообщил о новых взрывах в Запорожской области.
В 4:15 в Запорожье и области был объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним
Накануне в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.
Также накануне в результате авиаудара по Новогригоровке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.
Взрывы в Запорожской области: работает ПВО, есть угроза ударных беспилотников14.06.25, 01:56 • 962 просмотра