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Ночью враг атаковал Запорожье: произошли возгорания, угроза продолжается

Киев • УНН

 • 486 просмотра

В ночь на 14 июня враг атаковал Запорожье, вызвав несколько возгораний. Глава ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе и призвал оставаться в безопасных местах.

Ночью враг атаковал Запорожье: произошли возгорания, угроза продолжается

В ночь на субботу, 14 июня, враг атаковал Запорожье. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН

Детали

По его словам, в результате вражеской атаки в городе произошло несколько возгораний.

Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах

- написал Федоров.

Перед этим он также сообщил о новых взрывах в Запорожской области.

В 4:15 в Запорожье и области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним

Накануне в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.

Также накануне в результате авиаудара по Новогригоровке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.

Взрывы в Запорожской области: работает ПВО, есть угроза ударных беспилотников14.06.25, 01:56 • 962 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожье
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