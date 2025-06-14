Ночная атака на Запорожье: ранены двое полицейских

В результате ночной атаки на Запорожье ранения получили двое полицейских. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, город атаковали 14 вражеских шахедов.

Из-за российских обстрелов загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены автомобили, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках - написал Федоров.

Он добавил, что медики Запорожья оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним

В ночь на субботу, 14 июня, враг атаковал Запорожье. В результате ударов в городе произошло несколько возгораний. В 4:15 в Запорожье и области была объявлена отмена воздушной тревоги.

Накануне в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.

Также накануне в результате авиаудара по Новогригорьевке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.

Удар МиГ-29 на Запорожье: ВСУ уничтожили пункт управления дронами и склад оккупантов