Ночная атака на Запорожье: ранены двое полицейских
Киев • УНН
Ночью Запорожье атаковали 14 шахедов, ранены двое полицейских. Загорелось гуманитарное предприятие, повреждены автомобили, магазин и остановка транспорта.
В результате ночной атаки на Запорожье ранения получили двое полицейских. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его словам, город атаковали 14 вражеских шахедов.
Из-за российских обстрелов загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены автомобили, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках
Он добавил, что медики Запорожья оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним
В ночь на субботу, 14 июня, враг атаковал Запорожье. В результате ударов в городе произошло несколько возгораний. В 4:15 в Запорожье и области была объявлена отмена воздушной тревоги.
Накануне в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.
Также накануне в результате авиаудара по Новогригорьевке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.
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