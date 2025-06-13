Атака на Запоріжжя: загинула людина, є поранені

Одна людина загинула, ще троє були поранені внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Також, за його словами, упродовж минулої доби окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Приморського, Кам’янського, Гуляйполя, Новогригорівки, Полтавки, Ольгівського та Білогір’я. Крім того:

283 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

10 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське, Приморське, Гуляйполе, Новоданилівку і Малу Токмачку.

193 артудари прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

"Надійшло 31 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, об’єкту інфраструктури та магазину", - розповів Федоров.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі постраждала одна людина, зруйновані будинки.

Атака ворога по Запоріжжю: є поранені, пошкоджені будинки та авто