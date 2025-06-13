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Атака на Запорожье: погиб человек, есть раненые

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

В результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.

Атака на Запорожье: погиб человек, есть раненые

Один человек погиб, еще трое были ранены в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН

Детали

Также, по его словам, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг совершил 10 авиационных обстрелов Приморского, Каменского, Гуляйполя, Новогригорьевки, Полтавки, Ольговского и Белогорья. Кроме того:

  • 283 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.
    • 10 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Новоданиловку и Малую Токмачку.
      • 193 артудара пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.

        "Поступило 31 сообщение о повреждении частных домов, квартир, объекта инфраструктуры и магазина", - рассказал Федоров.

        Напомним

        Накануне в результате авиаудара по Новогригорьевке в Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.

        Атака врага по Запорожью: есть раненые, повреждены дома и авто12.06.25, 07:22 • 4576 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
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