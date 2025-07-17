Готувала удар по міськраді Харкова: СБУ затримала ворожу коригувальницю
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала коригувальницю російських ударів по Харкову, яка передала окупантам локацію підрозділу міськради. 45-річна безробітна жінка була завербована через Telegram та підтримувала зв'язок з окупантами через чат-бот.
Контррозвідка Служби безпеки України затримали ще одну коригувальницю російських ударів по Харкову. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За даним слідства, затримана фігурантка готувала удар окупантів по локації одного з підрозділів міськради. Вона припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію росіянам для ймовірної атаки.
Затриманою виявилась 45-місцева безробітна жінка. Вона залишала проросійські коментарі у Telegram – там її завербували окупанти. Зв’язок з окупантами фігурантка підтримувала через чат-бот псевдовоєнкора сергія лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у окупованому Донецьку і працює на росіян.
Зловмисниці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Затриманій загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Двоє агентів російської розвідки, які коригували удари по Миколаєву і Харкову, отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.