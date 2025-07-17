Готовила удар по горсовету Харькова: СБУ задержала вражескую корректировщицу

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одну корректировщицу российских ударов по Харькову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, задержанная фигурантка готовила удар оккупантов по локации одного из подразделений горсовета. Она предполагала, что поблизости могут находиться украинские военные, поэтому передала локацию россиянам для вероятной атаки.

Задержанной оказалась 45-летняя безработная женщина. Она оставляла пророссийские комментарии в Telegram – там ее завербовали оккупанты. Связь с оккупантами фигурантка поддерживала через чат-бот псевдовоенкора сергея лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в оккупированном Донецке и работает на россиян.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанной грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Двое агентов российской разведки, корректировавших удары по Николаеву и Харькову, получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества.