СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка займалася підготовкою нового обстрілу рф по Одещині

14:49 • 29520 перегляди
14 серпня, 14:23 • 42414 перегляди
14 серпня, 13:54 • 40461 перегляди
14 серпня, 12:57 • 30021 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 33656 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 48853 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
14 серпня, 08:11 • 160988 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 86125 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 83791 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
14 серпня, 06:07 • 73698 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Порошенка розкритикували за наддорогий піджак на фотосесії з військовими: несмак та цинізмPhoto14 серпня, 12:38 • 9150 перегляди
Ізраїль запускає проєкт E1: розширення поселень, що може перекреслити палестинську державність14 серпня, 12:50 • 12474 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 35284 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 13366 перегляди
14:49 • 29514 перегляди
14 серпня, 13:54 • 40456 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 35414 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Хав'єр Мілей
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Польща
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 13484 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 108275 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 63133 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 82956 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 134184 перегляди
Fox News
Facebook
Дія (сервіс)
SpaceX Starship
Шахед-136

СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка займалася підготовкою нового обстрілу рф по Одещині

Київ • УНН

 • 76 перегляди

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ на Одещині, яка коригувала повітряні атаки рф. Затримано чотирьох учасників та резидента, що збирали дані про військові об'єкти та ППО.

СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка займалася підготовкою нового обстрілу рф по Одещині

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка коригувала повітряні атаки рф по об’єктах оборонної інфраструктури на півдні України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За результатами багатоетапної спецоперації на Одещині затримано чотирьох учасників ворожого осередку разом із резидентом (старшим агентом) групи.

Фігуранти готували для фсб координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки рашистів в обхід української ППО

- йдеться у дописі.

Як встановило розслідування, резидентом російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Для дистанційного вербування чоловіка окупанти задіяли його знайомого з Криму, який співпрацює з російською спецслужбою і є наближеним до колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Маркова.

Згодом за інструкцією фсб резидент сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину – продавчиню в місцевому магазині. Щоб виконати вороже завдання, учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони

- повідомляє СБУ.

Зазначається, що додатково фігуранти у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів, зокрема відвідувачів спортшколи, клієнтів таксі або покупців у магазині.

За інформацією Служби безпеки України, зібрані дані агенти передавали резиденту під час особистих зустрічей або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації.

Співробітники СБУ викрили російську агентуру ще на початку її розвідактивності, задокументували і затримали у повному складі.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

◾️ ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо

Жінка збирала координати для масованих ракетно-дронових атак по Одесі, цілячись у військові об'єкти. Її затримали, вилучили засоби зв'язку та засудили за державну зраду.

СБУ запобігла теракту в Дніпрі: наркозалежна жінка готувала вибух біля адмінбудівлі04.08.25, 14:07 • 3124 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Одеська область
Служба безпеки України
Крим
Одеса