СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка займалася підготовкою нового обстрілу рф по Одещині

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ на Одещині, яка коригувала повітряні атаки рф. Затримано чотирьох учасників та резидента, що збирали дані про військові об'єкти та ППО.

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка коригувала повітряні атаки рф по об’єктах оборонної інфраструктури на півдні України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ. Деталі За результатами багатоетапної спецоперації на Одещині затримано чотирьох учасників ворожого осередку разом із резидентом (старшим агентом) групи. Фігуранти готували для фсб координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки рашистів в обхід української ППО - йдеться у дописі. Як встановило розслідування, резидентом російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Для дистанційного вербування чоловіка окупанти задіяли його знайомого з Криму, який співпрацює з російською спецслужбою і є наближеним до колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Маркова. Згодом за інструкцією фсб резидент сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину – продавчиню в місцевому магазині. Щоб виконати вороже завдання, учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони - повідомляє СБУ. Зазначається, що додатково фігуранти у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів, зокрема відвідувачів спортшколи, клієнтів таксі або покупців у магазині. За інформацією Служби безпеки України, зібрані дані агенти передавали резиденту під час особистих зустрічей або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації. Співробітники СБУ викрили російську агентуру ще на початку її розвідактивності, задокументували і затримали у повному складі. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ◾️ ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва обласної прокуратури. Нагадаємо Жінка збирала координати для масованих ракетно-дронових атак по Одесі, цілячись у військові об'єкти. Її затримали, вилучили засоби зв'язку та засудили за державну зраду. СБУ запобігла теракту в Дніпрі: наркозалежна жінка готувала вибух біля адмінбудівлі