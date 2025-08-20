В Измаиле атака РФ затронула инфраструктуру и производственные помещения - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Измаил дронами, повредив инфраструктуру и производственные помещения. Один человек пострадал, пожары ликвидированы.
В Одесской области ночью российские войска атаковали дронами Измаил, повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения, возникшие пожары ликвидированы, известно об одном пострадавшем, подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram в среду, пишет УНН.
Одесская область пережила очередную ночную атаку вражеских ударных дронов. В Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения. На месте возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. Известно об одном раненом мужчине, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь
Правоохранители, по его словам, фиксируют очередное преступление россиян против мирных жителей Одесской области.
ГСЧС показали последствия атаки РФ.
