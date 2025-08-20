В Измаиле атака РФ затронула инфраструктуру и производственные помещения - ОВА

В Одесской области ночью российские войска атаковали дронами Измаил, повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения, возникшие пожары ликвидированы, известно об одном пострадавшем, подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram в среду, пишет УНН.

Одесская область пережила очередную ночную атаку вражеских ударных дронов. В Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения. На месте возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. Известно об одном раненом мужчине, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь - сообщил Кипер.

Правоохранители, по его словам, фиксируют очередное преступление россиян против мирных жителей Одесской области.

ГСЧС показали последствия атаки РФ.

