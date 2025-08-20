$41.260.08
19 августа, 12:26 • 56195 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 98316 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 88744 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 86054 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 54471 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 35171 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99252 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74099 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87017 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104124 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 98316 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 88744 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 86054 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 69375 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 54471 просмотра
В Измаиле атака РФ затронула инфраструктуру и производственные помещения - ОВА

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Российские войска атаковали Измаил дронами, повредив инфраструктуру и производственные помещения. Один человек пострадал, пожары ликвидированы.

В Измаиле атака РФ затронула инфраструктуру и производственные помещения - ОВА

В Одесской области ночью российские войска атаковали дронами Измаил, повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения, возникшие пожары ликвидированы, известно об одном пострадавшем, подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram в среду, пишет УНН.

Одесская область пережила очередную ночную атаку вражеских ударных дронов. В Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения. На месте возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. Известно об одном раненом мужчине, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь

- сообщил Кипер.

Правоохранители, по его словам, фиксируют очередное преступление россиян против мирных жителей Одесской области.

ГСЧС показали последствия атаки РФ.

Массированная атака БПЛА на Одесскую область: есть пострадавший, повреждена припортовая инфраструктура20.08.25, 07:30 • 1370 просмотров

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Telegram
Олег Кипер
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Измаил
Украина
Беспилотный летательный аппарат