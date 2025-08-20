Немецкие истребители поднимались в Румынии на фоне атаки РФ дронами на Украину у границы

В Румынии в воздух были подняты два немецких истребителя Eurofighter на фоне фиксации запущенных РФ "групп беспилотников" для атаки на Украину у границы с Румынией, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в среду, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в Минобороны Румынии, "в ночь с 19 на 20 августа два самолета (Eurofighter) Typhoon, принадлежащие немецким ВВС, развернутые на 57-й авиабазе "Михаил Когэлничану" для выполнения усиленных миссий по патрулированию воздушного пространства, были подняты в воздух для мониторинга воздушной обстановки в приграничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча".

"Система воздушного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила группы беспилотников, запущенных Российской Федерацией, которые атаковали украинские порты на Дунае. Во время миссии не было зафиксировано никаких вторжений каких-либо летательных аппаратов в национальное воздушное пространство", - сообщили в МО Румынии.

Авиация, как указано, вернулась на базу и безопасно приземлилась в 01:10 по местному времени.

