$41.360.10
48.320.15
ukenru
Немецкие истребители поднимались в Румынии на фоне атаки РФ дронами на Украину у границы

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Минобороны Румынии сообщило о поднятии двух немецких истребителей Eurofighter из-за фиксации групп российских беспилотников у границы с Украиной. Авиация мониторила воздушную обстановку в приграничной зоне на севере уезда Тулча.

Немецкие истребители поднимались в Румынии на фоне атаки РФ дронами на Украину у границы

В Румынии в воздух были подняты два немецких истребителя Eurofighter на фоне фиксации запущенных РФ "групп беспилотников" для атаки на Украину у границы с Румынией, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в среду, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в Минобороны Румынии, "в ночь с 19 на 20 августа два самолета (Eurofighter) Typhoon, принадлежащие немецким ВВС, развернутые на 57-й авиабазе "Михаил Когэлничану" для выполнения усиленных миссий по патрулированию воздушного пространства, были подняты в воздух для мониторинга воздушной обстановки в приграничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча".

"Система воздушного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила группы беспилотников, запущенных Российской Федерацией, которые атаковали украинские порты на Дунае. Во время миссии не было зафиксировано никаких вторжений каких-либо летательных аппаратов в национальное воздушное пространство", - сообщили в МО Румынии.

Авиация, как указано, вернулась на базу и безопасно приземлилась в 01:10 по местному времени.

В Измаиле атака рф затронула инфраструктуру и производственные помещения - ОВА20.08.25, 08:26 • 1836 просмотров

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Еврофайтер Тайфун
Tulcea
Дунай
Германия
Румыния
Украина
Беспилотный летательный аппарат