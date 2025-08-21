Польша поднимала истребители из-за атаки рф на Украину
Киев • УНН
Польша подняла в воздух истребители и активировала системы ПВО из-за активности дальнобойной авиации РФ, атакующей Украину. Это обеспечивает безопасность территории Польши и ее граждан.
Польша подняла в воздух истребители из-за атаки рф на Украину, сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши в четверг в X, пишет УНН.
Из-за активности дальнобойных воздушных сил рф, наносящих удары по территории Украины, в частности с использованием гиперзвуковых ракет, в воздушном пространстве Польши действуют самолеты Воздушных сил и самолеты союзников. В соответствии с действующими процедурами, оперативное командование ВС Польши активировало все имеющиеся силы и ресурсы. Дежурные пары истребителей подняты в воздух, а системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня боевой готовности
Как указано, "предпринятые действия направлены на обеспечение безопасности территории Республики Польша и ее граждан, в частности в районах, граничащих с районами, пострадавшими от военных действий".
"Оперативное командование Вооруженных сил Польши остается в постоянной готовности к реагированию и постоянно следит за развитием ситуации", - говорится в сообщении.
