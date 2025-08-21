$41.360.10
48.320.15
ukenru
20 августа, 15:55 • 32098 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 99806 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 51160 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 87343 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 256585 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 83229 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 77388 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70645 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 242029 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182698 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Польша поднимала истребители из-за атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Польша подняла в воздух истребители и активировала системы ПВО из-за активности дальнобойной авиации РФ, атакующей Украину. Это обеспечивает безопасность территории Польши и ее граждан.

Польша поднимала истребители из-за атаки рф на Украину

Польша подняла в воздух истребители из-за атаки рф на Украину, сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши в четверг в X, пишет УНН.

Из-за активности дальнобойных воздушных сил рф, наносящих удары по территории Украины, в частности с использованием гиперзвуковых ракет, в воздушном пространстве Польши действуют самолеты Воздушных сил и самолеты союзников. В соответствии с действующими процедурами, оперативное командование ВС Польши активировало все имеющиеся силы и ресурсы. Дежурные пары истребителей подняты в воздух, а системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня боевой готовности

- сообщили в польских ВСУ.

Как указано, "предпринятые действия направлены на обеспечение безопасности территории Республики Польша и ее граждан, в частности в районах, граничащих с районами, пострадавшими от военных действий".

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши остается в постоянной готовности к реагированию и постоянно следит за развитием ситуации", - говорится в сообщении.

Немецкие истребители поднимались в Румынии на фоне атаки рф дронами на Украину у границы20.08.25, 10:20 • 3538 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
X Corp.
Вооруженные силы Польши
Зенитная война
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
Украина
Польша