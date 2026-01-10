В Україні 14 поїздів поїздів рухається із затримкою через аномальну негоду: які саме

$42.990.00
50.180.00
uken
08:55 • 1258 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 2142 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 2798 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 10373 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 18637 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 37924 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 34523 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 34264 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28304 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22406 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
73%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО9 січня, 23:56 • 7722 перегляди
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 8282 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 10653 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 21709 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 5026 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 23595 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 69642 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 97314 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 70171 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 91892 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Музикант
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Франція
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 63355 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 65538 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 86623 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 104872 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 145320 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
BFM TV

В Україні 14 поїздів поїздів рухається із затримкою через аномальну негоду: які саме

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Укрзалізниця 10 січня зменшує час затримки 14 поїздів, що були спричинені погодними умовами. Оборотні рейси відправлятимуться з меншими відхиленнями від графіку.

В Україні 14 поїздів поїздів рухається із затримкою через аномальну негоду: які саме

У суботу, 10 січня, Укрзалізниця зменшує час затримки 14 поїздів, які були спричинені погодними умовами. Про це повідомила Укрзалізниця в Telegram, передає УНН

Поступово зменшуємо час затримки низки поїздів, спричинену аномальними погодними умовами 

- йдеться в повідомленні. 

Оборотні рейси відправлятимуться з їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіку - вони менші, за ті, що були попередньої доби:

  • № 219 Дніпро–Київ +3 години;
    • № 109/110 Івано-Франківськ–Херсон +2 години;
      • № 144 Рахів–Суми +1 година;
        • № 47/48 Чоп–Барвінкове +1 година;
          • № 706 Пшемисль–Київ +1 година;
            • № 59/60 Чоп–Київ +1:30;
              • № 58/57 Ясіня–Київ +1 година;
                • № 6/5 Ясіня–Запоріжжя +1:30;
                  • № 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук +1 година;
                    • № 33/34 Івано-Франківськ – Кривий Ріг +1:30;
                      • № 107/108 Солотвино–Київ +1 година;
                        • № 177/178 Івано-Франківськ–Київ +2 години;
                          • № 771 Київ–Хмельницький +1:30;
                            • № 88/87 Запоріжжя–Ковель +1 година.

                              Час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці 

                              - зазначено у повідомленні.

                              Нагадаємо 

                              9 січня через негоду, яка спричинила затримку низки поїздів, Укрзалізниця відправить низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіку. 

                              Павло Башинський

                              СуспільствоПогода та довкілля
                              Морози в Україні
                              Дощі в Україні
                              Сніг в Україні
                              Українська залізниця
                              Дніпро (місто)
                              Рахів
                              Ковель
                              Ясіня
                              Ужгород
                              Кривий Ріг
                              Кременчук
                              Полтава
                              Івано-Франківськ
                              Хмельницький
                              Запоріжжя
                              Херсон
                              Суми
                              Київ