В Україні 14 поїздів поїздів рухається із затримкою через аномальну негоду: які саме

У суботу, 10 січня, Укрзалізниця зменшує час затримки 14 поїздів, які були спричинені погодними умовами. Про це повідомила Укрзалізниця в Telegram, передає УНН.

Поступово зменшуємо час затримки низки поїздів, спричинену аномальними погодними умовами - йдеться в повідомленні.

Оборотні рейси відправлятимуться з їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіку - вони менші, за ті, що були попередньої доби:

№ 219 Дніпро–Київ +3 години;

№ 109/110 Івано-Франківськ–Херсон +2 години;

№ 144 Рахів–Суми +1 година;

№ 47/48 Чоп–Барвінкове +1 година;

№ 706 Пшемисль–Київ +1 година;

№ 59/60 Чоп–Київ +1:30;

№ 58/57 Ясіня–Київ +1 година;

№ 6/5 Ясіня–Запоріжжя +1:30;

№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук +1 година;

№ 33/34 Івано-Франківськ – Кривий Ріг +1:30;

№ 107/108 Солотвино–Київ +1 година;

№ 177/178 Івано-Франківськ–Київ +2 години;

№ 771 Київ–Хмельницький +1:30;

№ 88/87 Запоріжжя–Ковель +1 година.

Час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

9 січня через негоду, яка спричинила затримку низки поїздів, Укрзалізниця відправить низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіку.