В Україні 14 поїздів поїздів рухається із затримкою через аномальну негоду: які саме
Київ • УНН
Укрзалізниця 10 січня зменшує час затримки 14 поїздів, що були спричинені погодними умовами. Оборотні рейси відправлятимуться з меншими відхиленнями від графіку.
У суботу, 10 січня, Укрзалізниця зменшує час затримки 14 поїздів, які були спричинені погодними умовами. Про це повідомила Укрзалізниця в Telegram, передає УНН.
Поступово зменшуємо час затримки низки поїздів, спричинену аномальними погодними умовами
Оборотні рейси відправлятимуться з їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіку - вони менші, за ті, що були попередньої доби:
- № 219 Дніпро–Київ +3 години;
- № 109/110 Івано-Франківськ–Херсон +2 години;
- № 144 Рахів–Суми +1 година;
- № 47/48 Чоп–Барвінкове +1 година;
- № 706 Пшемисль–Київ +1 година;
- № 59/60 Чоп–Київ +1:30;
- № 58/57 Ясіня–Київ +1 година;
- № 6/5 Ясіня–Запоріжжя +1:30;
- № 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук +1 година;
- № 33/34 Івано-Франківськ – Кривий Ріг +1:30;
- № 107/108 Солотвино–Київ +1 година;
- № 177/178 Івано-Франківськ–Київ +2 години;
- № 771 Київ–Хмельницький +1:30;
- № 88/87 Запоріжжя–Ковель +1 година.
Час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці
Нагадаємо
9 січня через негоду, яка спричинила затримку низки поїздів, Укрзалізниця відправить низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіку.