Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:16 • 1324 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС
07:00 • 2666 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 4470 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 40682 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 50042 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 39858 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 51438 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 31501 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20335 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
42 поїзди затримуються через негоду: деякі на понад 6 годин

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Укрзалізниця повідомляє про затримку 42 поїздів, з них 18 далекого сполучення та 24 приміських, через обледеніння контактної мережі. Найбільші затримки стосуються поїздів Львів — Дніпро та Перемишль — Харків.

42 поїзди затримуються через негоду: деякі на понад 6 годин

42 поїзди затримуються у дорозі через обледеніння контактної мережі, деякі на понад 6 годин, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.

Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух. Наразі маємо затримки, обумовлені обледенінням контактної мережі. Як результат: затримано 42 поїзди - 18 далекого сполучення та 24 приміських

- повідомили в УЗ.

Як вказано, найбільш відчутно запізнюються наступні поїзди:

  • 79/80 Львів — Дніпро (+6:42);
    • 63/64 Перемишль — Харків (+6:17);
      • 111/112 Львів — Ізюм (+6:17);
        • 5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07);
          • 45/46 Харків — Ужгород (+5:45);
            • 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45);
              • 41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

                Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються, – на uz-vezemo.

                "Відправлення поїзда 766 Одеса - Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці", - ідеться у повідомленні.

                Прямо зараз оперативники Укрзалізниці, як зазначається, "розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом".

                Юлія Шрамко

