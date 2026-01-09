42 поїзди затримуються через негоду: деякі на понад 6 годин

42 поїзди затримуються у дорозі через обледеніння контактної мережі, деякі на понад 6 годин, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.

Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух. Наразі маємо затримки, обумовлені обледенінням контактної мережі. Як результат: затримано 42 поїзди - 18 далекого сполучення та 24 приміських - повідомили в УЗ.

Як вказано, найбільш відчутно запізнюються наступні поїзди:

79/80 Львів — Дніпро (+6:42);

63/64 Перемишль — Харків (+6:17);

111/112 Львів — Ізюм (+6:17);

5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07);

45/46 Харків — Ужгород (+5:45);

61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45);

41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються, – на uz-vezemo.

"Відправлення поїзда 766 Одеса - Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці", - ідеться у повідомленні.

Прямо зараз оперативники Укрзалізниці, як зазначається, "розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом".

