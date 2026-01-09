42 поїзди затримуються через негоду: деякі на понад 6 годин
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомляє про затримку 42 поїздів, з них 18 далекого сполучення та 24 приміських, через обледеніння контактної мережі. Найбільші затримки стосуються поїздів Львів — Дніпро та Перемишль — Харків.
42 поїзди затримуються у дорозі через обледеніння контактної мережі, деякі на понад 6 годин, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух. Наразі маємо затримки, обумовлені обледенінням контактної мережі. Як результат: затримано 42 поїзди - 18 далекого сполучення та 24 приміських
Як вказано, найбільш відчутно запізнюються наступні поїзди:
- 79/80 Львів — Дніпро (+6:42);
- 63/64 Перемишль — Харків (+6:17);
- 111/112 Львів — Ізюм (+6:17);
- 5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07);
- 45/46 Харків — Ужгород (+5:45);
- 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45);
- 41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)
Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються, – на uz-vezemo.
"Відправлення поїзда 766 Одеса - Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці", - ідеться у повідомленні.
Прямо зараз оперативники Укрзалізниці, як зазначається, "розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом".
